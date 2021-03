Kim Kardashian über Spears-Doku: "Medien haben auch mich gebrochen"

Nach der Veröffentlichung der "New York Times"-Dokumentation "Framing Britney Spears" hat das Thema um Spears' Vormundschaft, die ihr Vater James Spears innehat, vor allem in den sozialen Netzwerken erneut an Popularität gewonnen. In dem Film werden die Hintergründe zu dem Streit um die Vormundschaft über die Musikerin ("...Baby One More Time") aufgegriffen. Es wird aber auch kritisch dargestellt, wie sehr die Presse dem strauchelnden Popstar einst zu schaffen machte. Stars wie Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker oder Komikerin Bette Midler solidarisierten sich mit der Sängerin und griffen dabei mitunter den populären Hashtag #FreeBritney auf.

Kim Kardashian litt während Schwangerschaft unter Figur-Kritik

Auch Reality-Star Kim Kardashian hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Die 40-Jährige, die vor Kurzem die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Kanye West eingereicht hat, meldete sich jetzt auf Instagram zu Wort. Nachdem auch sie die neue Doku über Spears gesehen hat, gibt sie zu verstehen, dass sie mit der Sängerin mitfühlt.

"Die Art und Weise, welch große Rolle die Medien in ihrem Leben spielten kann sehr traumatisch sein und sogar die stärkste Person brechen", schrieb Kardashian am Freitag in einer ihrer Instagram-Storys.

Kardashian fügte hinzu, dass sie sich rückblickend auf ihre eigenen Erfahrungen in der Öffentlichkeit "an eine Zeit erinnern kann, in der ich mich so gefühlt habe."