Britische Musik-Stars fordern Ende des Rassismus

Mehr als 700 Vertreter der Musikbranche in Großbritannien haben in einem Offenen Brief ein Ende des Rassismus gefordert. Zu den Unterzeichnern zählen Künstler wie James Blunt, Lewis Capaldi und Rita Ora, aber auch Manager und Produzenten. Man müsse jetzt zusammenhalten und dürfe sich "nicht gegenseitig angreifen", zitierten britische Medien am Sonntag aus dem Schreiben.