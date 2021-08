Bevor sie ein Royal wurde: Herzogin Kate genoss seltenes Privileg

Am 29. April 2011 haben Prinz William und Herzogin Kate in der Westminster Abbey in London "ja" gesagt. Inzwischen ist das Ehepaar seit über zehn Jahren verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder. Derzeit genießen die Cambridges zusammen mit ihrem Nachwuchs, anderen Familienmitgliedern und der Queen den Sommer auf Schloss Balmoral in Schottland. Meghan und Harry, die seit vergangenem Jahr in den USA wohnen, sollen heuer keine Einladung von der Königin bekommen haben. Harrys Frau Meghan sollte 2019 erstmals zusammen mit der Queen und dem Rest der Royal Family auf Balmoral weilen. Damals kursierten jedoch Berichte, wonach die Sussexes es abgelehnt haben sollen, Elizabeth II. einen sommerlichen Traditionsbesuch in Schottland abzustatten.

Kate bereits vor Hochzeit mit William auf Balmoral zu Gast

Herzogin Kate hingegen hat bereits vor ihrer Heirat mit Prinz William eine seltene Einladung bekommen, der britischen Königin ihr auf ihrem schottischen Anwesen Gesellschaft zu leisten.