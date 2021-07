Bei Queen unerwünscht: Diesem Familienevent darf Harry nicht mehr beiwohnen

Ist Prinz Harry auf Schloss Balmoral etwa nicht mehr erwünscht? Ein Royal-Experte mutmaßt, dass ein Besuch des Herzogs von Sussex und seiner Frau Meghan diesen Sommer für die Queen nicht infrage käme. Wie jedes Jahr hat sich die britische Monarchin auf Balmoral in Schottland zurückgezogen. Sie sei "unfassbar müde", heißt es über die Regentin, die nach den jüngsten Entwicklungen um ihren Enkel Harry und dem Tod ihres Mannes dringend eine Pause nötig habe. Dass sie Harry auf Balmoral empfangen könnte, sei unwahrscheinlich. Immerhin habe er der Königin in den vergangenen Monaten ziemlich viel Kummer bereitet, von dem sie sich nun zu erholen hofft.

Harry und Meghan auf Schloss Balmoral nicht willkommen?

Bisher hatte die Monarchin Harry trotz seines Rücktritts als ranghoher Royal stets unterstützt. Mittlerweile soll die Beziehung Ihrer Majestät zu ihrem Enkel aber nicht mehr ganz so wohlwollend sein, so Royal-Experte Duncan Larcombe laut der britischen Zeitung Express. Nach seinem und Meghans Skandal-Interview mit Oprah und weiteren Interviews von Williams Bruder, in dem dieser Kritik am Königspalast übte, veröffentlicht Harry nun auch seine Memoiren, die kommendes Jahr in die Läden kommen sollen. Der Queen soll der Rummel schön langsam zu viel werden. "Es sind erst etwas mehr als drei Monate her, seit Philip begraben wurde, daher ist die Buchankündigung unglaublich unsensibel", echauffierte sich erst kürzlich Palast-Insider. Auf Schloss Balmoral soll die Königin, die noch immer um ihrem Mann trauern, nun versuchen sollen, dem Stress zu entkommen.

Eine Einladung für Harry, ihr in Schottland Gesellschaft zu leisten, werde dabei vermutlich ausbleiben, spekuliert Larcombe. Für die 95-jährige Monarchin ist Balmoral ein wertvoller Zufluchtsort. Seit mittlerweile 68 Jahren reist die Queen jeden Sommer ins schottische Hochland und verbringt dort drei Monate, in denen sie die Krone ablegt und die Zeit als Mutter, Großmutter und Urgroßmutter genießt, erklärte Experte Larcombe. Es sei ein "glücklicher Ort" für Elizabeth II..