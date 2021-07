Prinz Harry: Neue Details über seinen Buch-Deal sorgen für Wirbel

Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass Prinz Harry im kommenden Jahr seine Memoiren veröffentlichen werde. Der Herzog von Sussex werde darin erstmals über sein Leben und die ihn prägenden Ereignisse schreiben, teilte der Verlag Penguin Random House in New York am Montag mit. Die britische Königsfamilie soll über Harrys Pläne bis zuletzt in Unkenntnis geblieben und laut seinem Sprecher erst vor Kurzem über den Buch-Deal informiert worden sein. Nun wird berichtet, dass die Sussexes einen Vertrag für insgesamt vier Bücher mit dem Verlag unterzeichnet haben sollen. Eines davon werde aber erst nach dem Tod von Queen Elizabeth II. erscheinen.

Insgesamt vier Sussex-Bücher sollen geplant sein

Vermutet wird, dass Harrys Memoiren, von dem Experten vermuten, sie könnten der Königsfamilie schaden, im kommenden Jahr nur die "Spitze des Eisbergs" sein sollen.