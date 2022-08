Beste Freundin von Olivia Newton-John trauert: "Sie hatte keine Angst zu gehen"

Die mit der Musicalverfilmung "Grease" 1978 weltber├╝hmt gewordene britisch-australische S├Ąngerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ist am Montag im Alter von 73 Jahren gestorben.

Newton-Johns Freundin Jane Seymour zollt ihr gegen├╝ber Fox News Digital Tribut. Die letzten Tage habe sie damit verbracht, sich in Erinnerung an die 50 Jahre ihrer Freundschaft "die Augen auszuweinen". "Mir ist klar, dass sie eine einzigartige Freundin war", so Seymour. "Ich erinnere mich genau an unsere Konversationen und das L├Ącheln auf ihrem Gesicht. Ich denke, sie hatte keine Angst zu gehen. Sie wollte einfach nicht das Leben verpassen." Die beiden h├Ątten sich stets ├╝ber Lebensver├Ąnderungen informiert und "wundervolle Gespr├Ąche gef├╝hrt", verr├Ąt sie ├╝ber ihre enge freundschaftliche Verbindung.