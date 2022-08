Das auch noch: Cambridges machen Meghan und Harry in den USA Konkurrenz

Zudem hegt die Öffentlichkeit ein reges Interesse am Leben des Zweiten in der Reihe der Thronfolger und seiner Frau. Und auch von den Titelseiten werden Meghan und Harry von den Cambridges verdrängt. Ein Mitgrund hierfür ist laut Neil Sean, dass William und Kate acht Jahre nach ihrem letzten Amerikabesuch wieder in die USA reisen wollen. "Schon jetzt interessieren sich die Menschen in den USA mehr für sie, weil sie in die USA reisen", lautet das Fazit des Adels-Experten.

Das royale Paar wird im Dezember nach Boston im US-Bundesstaat Massachusetts jetten, um der Verleihung des von William ins Leben gerufenen Earthshot-Preises beizuwohnen. Im vergangenen Jahr wurde der Preis in London verliehen.