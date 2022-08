Rückschlag für Prinzessin Madeleine von Schweden

Am 10. Juni ist Prinzessin Madeleine von Schweden 40 Jahre alt geworden. Nachdem sie ihren Geburtstag in ihrer Wahlheimat Florida in den USA gefeiert hatte, sollte am 14. August eine besondere Bootsfahrt für sie veranstaltet werden, mit dem Ziel, Geld und Geschenke für die World Childhood Foundation zu sammeln. Nur wenige Tage vor dem exklusiven Event sah sich Madeleine jedoch mit einer unerwarteten Nachricht konfrontiert.

Madeleine: Geburtstags-Bootsfahrt auf 2023 verschoben

Es wurde entschieden, die geplante Bootsfahrt abzusagen. Das wurde gegenüber Svensk Damtidning bestätigt. "Die Veranstaltung 'Late Summer Evening with Childhood', die für den 14. August zugunsten der World Childhood Foundation geplant war, wurde auf das nächste Jahr verschoben", zitiert das Blatt die Presseabteilung des schwedischen Königshofs. "Nach reiflicher Überlegung wurde beschlossen, die Veranstaltung, wie viele andere, auf das nächste Jahr zu verschieben, da dieses Jahr viele an der Teilnahme gehindert sind."