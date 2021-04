Ben-Affleck-Ex Ana de Armas: Hat sie bereits einen Neuen?

Gerade erst wurde über ein Liebes-Comeback spekuliert, nun fragen sich Promi-Magazine schon, ob sich Ben Afflecks Ex-Freundin Ana de Armas frisch verliebt hat. Einst zeigte sich die US-Schauspielerin beim täglichen Gassigehen mit Affleck - nun wurde sie mit einem neuen Begleiter erwischt. In Los Angeles wurde die 32-Jährige mit einem unbekannten Mann gesichtet.

Hat Ana de Armas einen neuen Freund?

Page Six veröffentlichte Fotos, die Ana de Armas in Begleitung eines namentlich nicht bekannten Feschaks zeigen. Die "James Bond"-Darstellerin spazierte mit dem mysteriösen Begleiter in den in den Hollywood Hills. Anschließend gings zusammen auf einen Kaffee. Die beiden machten einen recht vertrauten Eindruck. Zärtlichkeiten tauschten sie dabei keine aus. Sie könnten also genauso gut nur Freunde sein. Dennoch wird nun spekuliert, ob es sich bei ihrem Begleiter etwa um Ana de Armas neuen Freund handelt. Geäußert hat sich die Schauspielerin zu den Gerüchten bisher nicht.