Beckhams sollen sich auf Party in den USA mit Coronavirus infiziert haben

David und Victoria Beckham sollen sich auf einer Party in den USA mit dem Coronavirus, infiziert haben. Zusammen hätten sie Anfang März den Start in die erste Saison des Fußballclubs Inter Miami gefeiert, dessen Miteigentümer David Beckham ist. Mehrere Verwandte und Mitarbeiter sollen ebenfalls erkrankt gewesen sein, berichtet das US-Promiportal Page Six.

Beckhams wieder genesen

Demnach habe Victoria Beckham befürchtet, sie könnten sogenannte Super-Spreader sein, nachdem sie wenig später den 21. Geburtstag von Sohn Brooklyn in Großbritannien besucht hatten. Tests sollen die Covid-19-Erkrankung des Paares später belegt haben, berichtet Page Six unter Berufung auf einen gemeinsamen Freund: "David war für seinen Club im Dienst, und Victoria und die Familie sind mitgekommen, um ihn zu unterstützen. Sie nahmen an einigen Networking-Veranstaltungen teil. Da David Werbepflichten zu erfüllen hatte, schüttelte er Hände und küsste Fans und verschiedene Würdenträger des Clubs."