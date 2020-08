Hochzeit wie Charles und Diana: Beckhams wollen mit Hochzeit beeindrucken

Eigentlich gibt es Grund zur Annahme, dass Brooklyn Beckham und Nicola Peltz nach ihrer Verlobung im Juli bereits still und heimlich geheiratet haben. Vor wenigen Tagen hatte Peltz diesbezüglich für Spekulationen gesorgt, als sie ein Foto veröffentlichte, auf dem ein verdächtiger goldener Ring Brooklyn Beckhams Hand ziert. Bestätigt wurden die Gerüchte um die Heimlich-Hochzeit der beiden Turteltauben bisher aber nicht.

Hochzeit in der St. Paul's Cathedral?

So oder so. Eine große Hochzeitsfeier dürfte aufgrund der Corona-Pandemie aber ohnehin noch etwas auf sich warten lassen. Auch wenn es inzwischen schon mannigfaltige Mutmaßungen über eine mögliche Hochzeitslocation gegeben hat. Angeblich sollen der Nachwuchsfotograf und das Model sogar gleich zwei opulente Hochzeitsfeiern planen: Eine in Amerika und eine in Brooklyns Heimat Großbritannien. Selbst von einer Hochzeitfeier in Italien war bereits die Rede.

Jüngstes Gerücht, das derzeit von der britischen Boulevardpresse verbreitet wird: Beckham und Peltz sollen eine Hochzeit in der St. Paul’s Cathedral in London ins Auge fassen. Damit würden die beiden in große Fußstapfen treten: Denn auch Prinz Charles und Lady Diana trauten sich hier unter großem Medienrummel am 29. Juli 1981.