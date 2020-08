Dekadentes Projekt: Beckhams machen sich mit Baugnehmigung unbeliebt

Des einen Freud ist des andren Leid: David und Victoria Beckham haben einen Gerichtsstreit um ein geplantes Bauprojekt gewonnen. In den britischen Costwolds wollen die Beckhams das Landleben genießen - zuvor wollen sie jedoch die Landschaft nach ihrem Geschmack ummodellieren. Die beiden britischen Superstars haben vor, auf ihrem 6 Millionen Pfund-Anwesen (rund 6,6 Mio. Euro) einen eigenen See errichten zu lassen.

Beckhams verschönern ihr Anwesen

Das kostspielige Bauprojekt wurde zunächst von erbosten Anrainern vereitelt. Die Nachbarn des Promi-Paares protestierten heftig. Schließlich landete die Angelegenheit sogar vor Gericht. Wie die Daily Mail berichtet, wurde die Errichtung des nierenförmigen Privatsees nun dem Widerstand zum Trotz genehmigt. Zum Leidwesen der Nachbarn von David und Victoria Beckham.

Mit der Errichtung des Sees nehmen sich die Designerin und der Ex-Kicker einiges vor: 2976 Quadratmeter soll der See laut Daily Mail umfassen und vier Meter tief werden. Angeblich haben die Beckhams einen eigenen Fünfjahres-Plan vorlegen müssen, in dem sie anführen, wie sie trotz des Eingriffs in die Landschaft die heimische Biosphäre unterstützen wollen.