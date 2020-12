Babyfreuden: Diese prominenten Damen wurden 2020 Mama

Lena Gercke

Model und Moderatorin Lena Gercke ist im Juli erstmals Mutter geworden. "Willkommen auf der Welt, kleines Mädchen Zoe", schrieb Gercke auf Instagram. "Worte können nicht beschreiben, wie dankbar wir sind." Die Geburt des Töchterchens sei das beste Geburtstagsgeschenk für den Vater, schrieb sie weiter. Offensichtlich kam die kleine Zoe just am 35. Geburtstag des Papas am vergangenen Montag zur Welt. Gercke moderierte zuletzt unter anderem die Castingshow "The Voice of Germany" und war - ebenfalls auf ProSieben in der Show "Das Ding des Jahres" zu sehen. Sie wuchs im niedersächsischen Cloppenburg auf und gewann 2006 die erste Staffel von Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM). In der Vergangenheit war sie unter anderem mit dem Fußballer Sami Khedira liiert.