Zwischen Austro-Model Nadine Mirada und Star-Kicker Neymar soll es gefunkt haben

Die beiden wären wirklich ein besonders schönes Paar! Laut Gerüchteküche soll es zwischen dem Linzer Victoria's Secret-Model Nadine Mirada (33) und dem brasilianischen Weltfußballer Neymar (30) gefunkt haben. Sie wurde auch in letzter Zeit immer wieder mal in Paris gesichtet, wo er für den Verein Paris Saint-Germain spielt.

Im Gespräch mit "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss gibt sich das Model darauf angesprochen etwas bedeckt. "Mit Gerüchten beschäftige ich mich nicht. Ich bin im Moment voll und ganz mit meiner Karriere beschäftigt. Und das soll auch so bleiben."