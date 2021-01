"Curvy Model" und "Guess"-Gesicht Nadine Mirada feiert vielfältige Frauen

Da war es naheliegend, sich dafür das international begehrte Model und Guess-Gesicht Nadine Mirada zu holen. Sie gilt ja mit Konfektionsgröße 38 als "Curvy Model“. "Ich finde das ganz super, wenn es die Kleidung nicht nur in 36 gibt, sondern in der kompletten Bandbreite. Das ist auch das, wofür ich stehe, für die normale Frau. Es soll alles vertreten sein und alles möglich sein.“

Nachdem Mirada jahrelang um Anerkennung in der Branche gekämpft hat, sieht sie nun eine deutliche Entwicklung in Richtung Vielfalt. "Die Fashionwelt ändert sich. Egal, ob Versace oder auch andere große Marken, es werden immer mehr Plus-Size-Models auf den Laufstegen gezeigt. Auch nicht weiße Models – und das finde ich ganz toll.“ Ihren Job kann die gebürtige Linzerin trotz Corona ausüben. "Ich bin zum Glück sehr gut gebucht, weil viele auf Online umstellen und dafür Bilder brauchen. Was das Reisen betrifft, kann ich im Moment nicht in die USA, aber europaweit geht’s.“