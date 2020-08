Model Nadine Mirada: „Ich stehe für die ganz normale Frau“

Es wurde ihr geraten, abzunehmen oder zuzunehmen, nur damit sie „in eine Schublade“ passt, wie sie erzählt. Unverständlich, dass sie bis heute als sogenanntes „Curvy Model“ (Übergrößenmodel) geführt wird.

„Ich selbst würde mich nicht als ,Curvy Model‘ bezeichnen. Ich stehe für die ganz normale Frau mit der Durchschnittskleidergröße 38 und ich glaube auch, dass das mein Geheimnis ist. Dass ich sehr authentisch bin und sich die Frauen sehr gut mit mir identifizieren können“, so Nadine, die auch eine Vorbildwirkung haben möchte und daher auch gerne via Instagram an ihrem Leben teilhaben lässt.