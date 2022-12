Am Boden: FintessOskar beklagt unter Tränen den Verlust seines Babys

Sie erleben gerade das, was für alle frischgebackenen Eltern der größte Alptraum ist: Oskar Ogorkiewicz und Mandy Brobeck haben ihren Sohn Rio im Alter von nur viereinhalb Monaten verloren. Am 19. Juli hatten der in den sozialen Medien als "FitnessOskar" bekannte Ogorkiewicz und "Healthy Mandy" die Geburt ihres Kindes bekannt gegeben. Bei dem Buben wurde das IPEX-Syndrom diagnostiziert, was eine Stammzellentherapie notwendig machte. Nur wenige Tage nach Beginn der Chemotherapie verstarb der kleine Rio. Seine Eltern sind am Boden zerstört.

FitnessOskar: "Ich frage mich, ob der Schmerz jemals weggeht"

Unter Tränen verleiht Ogorkiewicz seiner Trauer in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram Ausdruck. In einem emotionalen Video wendet sich der FitnessOskar an seine Follower.

"Wir haben uns entschieden, euch Rio vorzustellen. Damit ihr auch sehen könnt, für wen ihr die ganze Zeit gebetet habt und Kerzen angezündet habt", erklärt der trauernde Vater unter Tränen, der zusammen mit der Mutter des Kindes Rios kurze Zeit auf dieser Welt dokumentiert hatte, um anderen Betroffenen Mut zu machen.