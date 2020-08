Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić: "Opernball 2021 ist besondere Herausforderung"

Die Leitung der Wiener Staatsoper zu übernehmen, würde vermutlich alleine schon ausreichen, um einen Menschen mit genügend neuen Herausforderungen zu versorgen, die ein Jobwechsel ja oftmals mit sich bringt. Auch ohne Coronavirus, das zwar mittlerweile nicht mehr die Straßen, viele Kulturinstitutionen aber nach wie vor leerfegt. Bogdan Roščić steht nun als neuer Direktor der Wiener Staatsoper vor jener Hürde, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen - und eine "Atmosphäre zu erreichen, in der sich das Publikum wieder wohlfühlen kann", wie er im Ö3-Interview mit Tom Walek erzählt.

Opernball 2021: Zukunft weiter ungewiss

In der Staatsoper soll es ab September jedenfalls mit "Madama Butterfly" wieder losgehen. Ein anderer "Fixpunkt" steht derzeit jedoch noch auf der Kippe. "Ob und in welcher Form es den Opernball im nächsten Jahr geben wird, kann derzeit niemand sagen", so Roščić. "Der Opernaball ist eine besondere Herausforderung, da sich bis zu 7.300 Menschen im Haus befinden." Der Besuch des Balls wäre für ihn 2021 selbst eine Premiere.

Unter den Gästen befindet sich traditionellerweise auch Richard Lugner, was der Staatsoperndirektor kürzlich allerdings infrage stellte. Roščić denkt nämlich an, die begehrten Logen denjenigen zu geben, die das ganze Jahr die Oper unterstützen. Ob Lugner nun kommen darf oder nicht, sei nun aber "die geringste Sorge", so Roščić gegenüber Walek.