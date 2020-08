Hartes Model-Business: Nadine Leopold spricht über ihre Essstörung

"Rückblickend habe ich diese Branche total unterschätzt. Die meiste Zeit war ich alleine in einem Hotelzimmer und musste binnen weniger Tage von A nach B reisen", so die gebürtige Wolfsbergerin. Eine unglückliche Beziehung, die Scheidung ihrer Eltern und der immense Druck, den perfekten Körper zu haben, zerrten an ihren Kräften.

"Die Gefühle waren so überwältigend, dass ich versuchte, sie zu betäuben, indem ich mich selbst krank machte. Damit öffnete ich die Tür zu meiner Essstörung", sagt sie. "Es fing mit kleinen Dingen an: Ich überaß mich, wenn ich wütend oder traurig war. Es reichte schon, wenn ich gesehen habe, dass meine Freundinnen ohne mich ausgingen oder ich mich mit einer Person, die mir wichtig ist, gestritten habe", so das Model.