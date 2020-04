Fotos mit nackter Haut: Austro-Model Nadine Leopold verklagt Magazin

Es sei eine der schmerzhaftesten Erfahrungen ihrer Karriere gewesen. So beschreibt Nadine Leopold auf ihrem Instagram-Account die Zusammenarbeit mit dem deutschen Modemagazin Madame. Dieses verklagt sie derzeit wegen Veröffentlichung von Fotos, auf denen nackte Haut zu sehen ist.

Diese sind vor einigen Monaten auf Ibiza entstanden. "Es hätte ein ganz normales Mode-Shooting in einer schönen Location sein sollen und ich hatte mich darauf gefreut", erzählt die gebürtige Kärntnerin, die seit vielen Jahren in New York lebt.

"Mein Körper und meine Entscheidung"

Als sie am Set ankam, zeigt der Fotograf eine Inspirationen für das Shooting. Leopold: "Das meiste waren halb-nackte Aufnahmen." Sie sei sofort alarmiert gewesen und habe deutlich kommuniziert, dass sie sie etwas nicht wolle. Die Moderedakteurin des Magazins, die sich auch um das Styling kümmerte, habe ihr versichert, dass man ihren Wunsch voll und ganz verstanden habe.

Auch während dem Shooting, bei dem wegen dem Wind die Kleidung immer wieder verrutschte, habe sie mehrmals betont, dass nackte Haut auf den veröffentlichten Fotos inakzeptabel sei. Da die Redakteurin die einzige andere Frau am Set war, sei sie sich sicher gewesen, dass ihr Wunsch respektiert werde. "Sie hat mir versichert, dass es sich um ein konservatives Frauenmagazin handelt und es deshalb keine Chance auf Nacktheit oder sichtbare Nippel gebe", so die 26-Jährige. Die Vorschaubilder hätten tatsächlich nichts Derartiges gezeigt.