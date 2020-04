Bogdan Roščić: Keine Opernball-Lady und auch Lugner-Loge scheint zu wackeln

Baumeister Richard Lugner könnten die Neuerungen besonders hart treffen, Roščić denkt nämlich an, die begehrten Logen denjenigen zu geben, die das ganze Jahr die Oper unterstützen.

"Der Bild-Leser soll nicht glauben, dass der Opernball eine von ihm (Anmerk.: Richard Lugner) veranstaltete Show mit gemieteten Gästen ist. Wir haben eine sehr lange Warteliste und wollen künftig jenen ein Vorkaufsrecht zugestehen, die uns das ganze Jahr über unterstützen. Auch im Bereich der Jugendförderung", sagt der neue Staatsoperndirektor laut "Krone".

Für den Baumeister absolut unverständlich. "Wenn man so mit einem Stammgast, der 30 Jahre lang in guten und in schlechten Zeiten brav seine Loge gezahlt hat und mit seinen Gästen für weltweite Aufmerksamkeit für Wien und den Opernball gesorgt hat, umgeht, sehe ich das als eine fragliche Lösung", so Lugner zum KURIER.

"Der Opernball lebt von seinen Gästen, die mediales Interesse hervorrufen. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben", ist sich Lugner sicher.