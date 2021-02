Promis und der Hass im Netz: Wenn der Computer "zur Kloake verkommt"

Beschimpfungen und Unterstellungen, nichts wurde da ausgelassen. Das ging so weit, dass Lohner jetzt sogar ihr öffentliches Facebook-Profil löschen will. „Ich kann es nicht zulassen, dass mein Computer zu einer Kloake verkommt, in der übel riechendster Müll entsorgt wird“, so die Moderatorin erschüttert dazu.

Ebenfalls einem richtigen Kritik-Orkan war nun die Designerin Marina Hoermanseder ausgesetzt. Sie hat den Unmut sogenannter Internettrolle mit ihrem Gastjuroren-Auftritt bei der deutschen Castingshow "Germany’s Next Topmodel" auf sich gezogen.