Bauchfrei-Foto: Cathy Hummels sieht sich mit Bodyshaming konfrontiert

Im Jänner 2018 ist Cathy Hummels Mama geworden. Auch nach der Geburt ihres Sohnes zeigt die Ehefrau von Fußballstar Mats Hummels gerne ihren Körper. Auf Instagram sieht sich die Influencerin deswegen aber immer häufiger gemeiner Kritik ausgesetzt.

Cathy Hummels: Bodyshaming auf Instagram

Erst vor wenigen Tagen hatte sich die 33-Jährige im Bikini im Schnee gezeigt. Jetzt veröffentlichte Hummels ein Bauchfrei-Foto von sich im Garten. Die Mutter eines dreijährigen Sohnes lehnt an einem Baum und strahlt in die Kamera, während ihr kurzer Pulli den Blick auf ihren durchtrainierten Bauch freigibt.

Doch den finden nicht alle toll - was einige User die junge Mutter in bösen Kommentaren wissen lassen. Was umso gemeiner ist, weil Hummels so ehrlich ist und sich völlig unretuschiert zeigt.

"Sorry, Bauch wie bei einer 90-Jährigen", schreibt etwa ein Nutzer. "Was ist mit deinem Bauch?", will ein anderer wissen.

Andere können es überhaupt nicht verstehen, warum sich Cathy Hummels im Winter so freizügig zeigt.

"Schon wieder bauchfrei bei den niedrigen Temperaturen?", wird sie von einer Frau gerügt, während eine andere schreibt: "Warum musst du ständig deinen Bauch bzw. deine Bauchmuskeln zur Schau stellen? Sehr schade, brauchst du deswegen immer eine Bestätigung von Außen, das hast du doch nicht nötig."