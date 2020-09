Cathy Hummels "wog nur 46 Kilo": Offene Worte über Depressionen und Essstörung

In ihrer neuen Biografie "Mein Umweg zum Glück", das am 24. September erscheint, erzählt Moderatorin Cathy Hummels von einem dunklen Kapitel in ihrem Leben. Seit ihem 16. Lebensjahr plagten die Ehefrau von Maths Hummels Depressionen, Ängste, Essstörungen und psychogenes Asthma, das in Belastungssituationen ausgelöst wurde.

Hummels: "Jeder Tag war eine Herausforderung"

"Jeder neue Tag war damals eine Herausforderung, ein Kampf mit mir selbst. Ich versuchte so normal wie möglich weiterzumachen, eigentlich hoffte ich aber die ganze Zeit einfach nur, schlafen zu können. Im Schlaf kam mein Kopf zur Ruhe und dachte nicht ständig nach. Für einen Moment konnte ich mich dem Schatten entziehen. Wach zu sein war anstrengend, dem Alltag nachzugehen war anstrengend", erzählt die Münchnerin auch gegenüber der Bild über ihre Probleme von damals.

Ihr Umfeld habe nicht gewusst, was in ihr vorging und wie schlecht es ihr ging.

"Oft verstanden die Leute – verständlicherweise – überhaupt nicht, warum ich manchmal unruhig oder apathisch war. Ich machte, so gut es ging, weiter, besuchte Vorlesungen, trieb Sport und versuchte den Haushalt zu bewältigen. Es mag albern klingen, aber allein diese alltäglichen Dinge fielen mir unglaublich schwer. Warum? Weil mein Kopf durchgehend gegen mich arbeitete. Die Fragen und Gedanken hörten nicht auf zu kreisen. Was, wenn Du einfach nicht mehr da wärst? Dann wäre das Ganze endlich vorbei. Du könntest endlich wieder entspannen."