Karl Habsburg: Trennung von Francesca folgte neue Liebe

Francesca von Thyssen-Bornemisza, die Tochter des "Kunstbarons von Lugano", und Karl Habsburg hatten sich 1993 trauen lassen. Die beiden haben drei Kinder: Eleonore (26), Ferdinand (23) und Gloria (21).

Eine neue Partnerin an Habsburgs Seite gibt bereits. Sie heißt Christian Reid und ist Unternehmerin. "Christian ist eine kultivierte und sensible Frau mit vornehmer Dezenz. Sie ist eine liebevolle Beraterin, manchmal auch wertvolle Kritikerin und immer für mich da, also eine Partnerin im besten Sinne des Wortes. Kurz, sie ist eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben und ich bin glücklich, sie an meiner Seite zu haben", so Habsburg gegenüber der Kronen Zeitung.