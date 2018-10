Karl Habsburg: "Kaiser zu sein, ist kein Job, den man anstrebt“

Warum wurde Kaiser Karl 2004 im Vatikan selig gesprochen?

Ich finde das Konzept sehr schön, es bedeutet, dass die Kirche einen Menschen ehrt, der sich zeitlebens besonders vorbildhaft verhalten und wie in diesem Fall um den Frieden gerungen hat.

Die Kaiser-Karl-Gebetsliga setzt sich jetzt auch für seine Heiligsprechung ein. Unterstützen Sie die Bemühungen?

Natürlich. Es wäre ja erstaunlich, wenn ich als Katholik und Enkel nicht dafür wäre.

Mittlerweile wurde auch ein Seligsprechungsverfahren für Kaiserin Zita eingeleitet.

Ja, aber ich bin in diesen Fällen nicht sehr engagiert, weil es nicht Aufgabe der Familie ist, das zu betreiben. Aber es gibt Organisationen wie die Gebetsliga, die sich darum kümmern, und das finde ich ganz in Ordnung.

Wäre die Donaumonarchie nicht untergegangen, wären Sie heute vermutlich Regent. Können Sie sich ein Leben in einer solchen Position vorstellen?

Ehrlich gesagt, Kaiser zu sein ist kein Job, den man anstrebt. Es ist etwas, das man, wenn es sich ergibt, als Verpflichtung übernimmt. Ich bin aber sehr froh, dass ich heute die Freiheit habe, mehr oder minder machen zu können, was ich will, und zu reden, mit wem ich will, und Interviews zu geben, wem ich, und dass ich mich nicht an irgendein Protokoll halten muss.

Ist es nicht schwer, mit anzusehen, wie Monarchien in Großbritannien, den Niederlanden, in Belgien oder Schweden nach wie vor existieren und sich sogar großer Beliebtheit erfreuen?

Da muss man realistisch sein und sagen: Okay, in diesen Ländern hat das überlebt und bei uns nicht. Ich hege da keine nostalgischen Gefühle.

Hat die Welt Ihrer Meinung nach aus der Geschichte gelernt?

Die Problematik ist, dass Menschen, die Schlimmes nicht miterlebt haben, oft nicht an geschichtliche Erfahrungen glauben. Wenn ich heute die Leute von einem starken Mann reden höre, dann steigen mir die Grausbirn auf. Die glauben, dass der die Probleme lösen kann. Man sieht an den nationalistischen Bewegungen, dass viele nicht aus der Geschichte gelernt haben. Das ist sicher ein großes Problem unserer Zeit.

Die Familie Habsburg wurde 1918 weitgehend enteignet. Sehen Sie das heute noch als Unrecht an?

Das Vermögen wurde für einen Witwen- und Waisenfonds eingesetzt – mit der Auflage, es zurückzugeben, wenn der Witwen- und Waisenfonds aufgelöst wird. Der Fonds wurde 1928 aufgelöst, aber das Vermögen ist unrechtmäßig nicht zurückgegeben worden. Also, hier ist wirklich Unrecht geschehen. Auf der anderen Seite belastet mich das heute nicht sehr.

In Österreich wurde die Verwendung von Adelstiteln im Jahr 1919 untersagt. Finden Sie die Regelung in Deutschland besser, wo der Titel Teil des Namens ist?

Ich finde das absolut besser. Ich selbst wurde Anfang dieses Jahres von anonymer Seite geklagt, weil meine Webseite „ Karl von Habsburg“ heißt. Ich erhielt deshalb vor wenigen Tagen eine Verurteilung, die mich sehr amüsiert hat. Ich gehe aber in die nächste Instanz und werde auch den Namen meiner Webseite nicht ändern. Karl von Habsburg ist ein europäischer Name und nicht notwendigerweise nur ein österreichischer.

Ihr Großcousin Ulrich Habsburg-Lothringen hat vor einigen Jahren beim Verfassungsgericht durchgesetzt, dass sich Habsburger der Wahl um das Amt des Bundespräsidenten stellen dürfen. Könnte es sein, dass Sie von dieser Möglichkeit einmal Gebrauch machen?

Ich würde niemals nie sagen, aber es steht derzeit nicht zur Diskussion. Was mich ärgert ist, dass man die Habsburgergesetze nicht geändert hat. Die werden in einen Topf mit den Wiederbetätigungsgesetzen geworfen. Und das ist extrem beleidigend, wenn man weiß, dass mein Vater und meine Großmutter wie kaum jemand anderer sich eingesetzt haben, um damals Juden aus Österreich zu retten, und mein Vater all die Jahre im Widerstand zu den Nazis gestanden ist.

Kaiser Karl und Kaiserin Zita hatten acht Kinder, Ihr Vater starb 2011 als ältester Sohn. Sind andere Töchter und Söhne des Kaiserpaares noch am Leben?

Nein, aber drei angeheiratete Tanten von mir.

Und wie viele Enkel und Urenkel nach Kaiser Karl und Zita gibt es?

Die genaue Zahl kenne ich nicht, aber ich weiß, dass sie sich vorige Woche wieder verändert hat. Es sind jedenfalls weit über 100 Enkel, Ur- und Ururenkel.

Wie groß ist die Familie Habsburg insgesamt?

Es gibt weltweit an die 500 Familienmitglieder, 280 von ihnen leben in Österreich.

Kennen Sie die alle persönlich?

Ich würde sagen, dass ich fast alle kenne. Das soll nicht heißen, dass ich alle gut kenne, aber es ist so, dass ich zumindest allen einmal bei dem einen oder anderen Familienfest begegnet bin.

Wird dem Ende der Monarchie vor 100 Jahren von der Familie in irgendeiner Form gedacht?

Nein, da wollte ich keine familiäre Sache draus machen. Es gibt ja auch nicht wirklich was zu feiern. Unsere Familienzusammenkünfte finden alle zwei, drei Jahre statt, aber wir versuchen das eher mit freudigen Anlässen zu koppeln.

