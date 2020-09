Ferdinand Habsburg über den Rennsport, die Familie und die Liebe

Die Zukunft der DTM stand ja durch den Rückzug der großen Autohersteller länger in der Schwebe, Boss Gerhard Berger werkt jetzt am Umbau.

„Er hat verschiedenste Pläne. Immer wenn er etwas macht, ist es etwas Beeindruckendes. Also, ich halte meine Ohren und Augen offen. Aber so wie die DTM momentan ist, ist es für mich das Spannendste, weil ich glaube, dass die Autos die Schnellsten sind, die sie jemals hatten und wir auch die ganze Zeit Streckenrekorde brechen und von dem her ist das, was wir gerade haben, wirklich extrem aufregend“, so Habsburg, der schon als Kind vom Rennsport geträumt hat.

Was auf der Rennstrecke alles passieren kann, wie es Papa Karl geht und was er über seine Schwestern sagt: