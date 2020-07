Tochter von Karl Habsburg, Eleonore, hat in Monaco geheiratet

Wie so viele Hochzeiten in diesem Jahr, musste auch die Tochter von Kaiserenkel Karl Habsburg und Francesca Thyssen-Bornemisza, Eleonore Habsburg, ihre Pläne über Bord werfen. Eigentlich wollte sie ihren Verlobten, den Rennfahrer Jérôme d’Ambrosio in einer großen kirchlichen Zeremonie heiraten. Dies fällt für heuer einmal aus und wird sobald es dann wieder möglich ist, nachgeholt.