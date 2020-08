Kaiser-Urenkelin Gloria Habsburg hilft in Beirut

Und auch jetzt ist es ihrer Schwester Eleonore zu verdanken, dass die große Hilfsbereitschaft von Gloria publik wird.

Sie befindet sich nämlich gerade in Beirut, wo nach einer schweren Explosion Anfang des Monats mindestens 182 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 6.000 verletzt worden sind.

Eleonore postete in ihren Instagram-Storys ein Bild ihrer kleinen Schwester - mit den Worten: "Ich bin so stolz auf meine Schwester Gloria, die nach Beirut gegangen ist um zu helfen, die Stadt aufzuräumen. Sie tut alles, was sie kann, um diesem Ort zu helfen, der sich in Not befindet." Respekt!