Andreas Gabalier: "Ich möchte mich sehr gern wieder verlieben"

Nach der Trennung von Moderatorin Silvia Schneider ist Andreas Gabalier nun schon seit über einem Jahr single. Im Interview mit der deutschen Zeitschrift "Bunte" verriet der Volks Rock 'n' Roller nun, dass bis dato schon eine Flut an Liebesbriefen in seiner Agentur eintraf.

"Ja, das sind schon viele, und manchmal nehme ich mir die Zeit, um sie in Ruhe zu lesen", so Gabalier. Doch wäre der "Mountain Man" überhaupt bereit für eine neue Beziehung? "Ich liebe die Frauen und möchte mich wirklich sehr gern wieder verlieben. Auf Dauer ist es doch recht fad so allein daheim, wenn man nur die Nachbarn ab und zu am Gartenzaun trifft", meint er dazu.