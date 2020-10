Ho, Ho, Ho: Andreas Gabalier bringt Weihnachts-CD heraus

Ein Jahr lang hat Andreas Gabalier daran gearbeitet. Eine Weihnachts-CD (erscheint am 22.11.) war schon immer sein großer Wunsch, heißt es in der Presseaussendung. Eingesungen wurden die 15 Lieder in der letztjährigen Weihnachtszeit unter anderem auch in Nashville.

Darunter Klassiker wie "Driving Home for Christmas", "It`s Christmas Time" oder "Last Christmas". Aber auch heimatliche Lieder wie "Es wird scho glei dumpa" oder "Is schon still uman See". Und "Stille Nacht" sowieso.

Es sollte alles so persönlich und herzlich wie möglich, aber auch gleichzeitig einen zeitlosen Charakter haben, so Gabalier über seine Songauswahl.