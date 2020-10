Willi Gabalier über Schnauzer, Jodeln, Bruder Andreas und Dancing Stars

„Da hab ich mich einfach an meine Zeit erinnert, wie alle gesagt haben: ,Es ist zwar lieb, was du machst, aber das wird nix. Mit den O-Haxn willst du tanzen? Na geh bitte. Und du willst singen?’ Aber, wenn man einfach das macht, was man liebt, dann geht es irgendwann einmal auch. Und so ist das Lied entstanden“, erzählt er im KURIER-Gespräch.

Und auch der große Schatten, den sein erfolgreicher Bruder Andreas (35) wirft, nimmt ihm nicht die Freude am Rampenlicht. „Ich bin ja stolz auf ihn. Wir machen aber so unterschiedliche Sachen, dass wir uns da eh nicht in die Quere kommen. Und ich werde das eh nie erreichen können, was er erreicht hat. Ich hab aber persönlich überhaupt kein Problem damit. Bei der Musik ist das Schöne, dass ich das einfach nur für mich mache. Ich muss davon auch nicht leben. Mein Brotjob ist jetzt das Moderieren und war lange das Tanzen“, erzählt der urige Bartträger.