Drehstart: Willi Gabalier sucht jetzt heimische Talente

In der Show wird Willi Gabalier zum Talentscout und sucht Menschen mit besonderen Begabungen. "Wir bringen damit Menschen ins Fernsehen, die vielleicht nie in die großen Städte zu einer Sendung fahren würden. Deshalb kommen wir zu ihnen. Und wir drehen in freier Wildbahn, draußen am Land, mit den Talenten, in den schönsten Winkeln Österreichs."

Und diese wunderbaren Platzerl sind etwa in Tamsweg in Salbzurg, Finkenstein in Kärnten, Voitsberg in der Steiermark, Güssing im Burgenland und Ottensheim in Oberösterreich.