Was Silvia Schneider zum "Dancing Stars"-Aus von Willi Gabalier sagt

Bisserl traurig stimmt das vor allem Silvia Schneider, die ihren Quasi-Ex-Schwager gerne bei "Dancing Stars" um sich hatte.

„Willi wird uns allen fehlen. Aber ich freue mich sehr für ihn, weil ich weiß, dass diese ServusTV-Projekte wie Handschuhe für ihn passen“, meint sie im KURIER-Interview.

„Ich bin sehr stolz auf ihn und ich freue mich wahnsinnig für ihn. Und ich weiß, der Willi hat so eine große Leidenschaft für alte Dinge. Seine liebste Freizeitbeschäftigung überhaupt ist, dass er in Österreich herumfährt und sich alte Höfe anschaut. Wie ein Verrückter teilweise. Aber du musst verrückt sein, um irgendwas so zu machen, dass du es richtig gut machst. Er hat da so viel Passion, so viel Leidenschaft dafür, das ist seines, zu hundert Prozent“, ist sie sich sicher.