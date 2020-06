Vadim Garbuzov wird Willi Gabalier bei "Dancing Stars" ersetzen

Willi Gabalier ist ja im Herbst bei "Dancing Stars" nicht mehr dabei. Er moderiert dafür zwei Sendungen auf "ServusTV". Aber Ex-Ski-Ass Michi Kirchgasser steht jetzt natürlich nicht ohne Tanzpartner da, Vadim Garbuzov wird Gabalier ersetzen.

Zweimal hat dieser bei der ORF-Show übrigens schon gewonnen - mit Petra Frey und Roxanne Rapp.

„Für mich ist das wie ein Nachhausekommen – zurück auf meine Lieblingstanzfläche. Ich habe so viele gute Erinnerungen an ,Dancing Stars‘, einige meiner tollsten Erlebnisse, die ich im Tanzen hatte, sind in diesem Ballroom passiert. Vor allem habe ich in den letzten Jahren das Orchester sehr vermisst – das ist eine große Besonderheit und ich freue mich sehr darauf, dazu zu tanzen“, so Garbuzov.