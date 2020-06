Set-Besuch bei "Bares für Rares": Erster Einsatz von Willi Gabalier als Moderator

„Sonst war ich es gewohnt selber mit der darstellenden Kunst im Mittelpunkt zu stehen und jetzt geht es um die Kunstwerke und das, was irgendwer einmal gemacht hat. Es ist total spannend, darüber zu plaudern.“

Und reden kann er, bescheinigte ihm nicht nur Mama Huberta. „Ich muss sehr dankbar sein, dass ich das überhaupt machen darf und dass mir das Vertrauen von allen Seiten entgegengebracht wird. Dass die Leute glauben, dass ich es kann. Ich mache es total gerne. Es fühlt sich für mich wirklich richtig an. Ich habe eine irrsinnige Freude dabei, also kann es nicht so verkehrt sein. Aber entscheiden muss es dann sowieso der Zuschauer“, meint Gabalier.

Kürzlich passierte bei der deutschen Version einem Händler ein Missgeschick, er zerstörte eine der Raritäten. Für Gabalier wäre das der absolute Albtraum. „Man hat wirklich oft voll Angst, wenn so wertvolle Sachen kommen. Oft weiß man ja nicht einmal, ob die Sachen wirklich etwas wert sind. Dann kommt der Experte und sagt, das ist eine volle Rarität und ist 5.000 Euro wert. Dann legt man das aber schnell wieder hin und denkt sich: Nur nix angreifen“, lacht er.