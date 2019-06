Aufregung um Schlafzimmer-Video von Heidi Klum und Tom Kaulitz

Gerüchte um eine heimliche Hochzeit von Model Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) kursieren bereits seit Längerem. Nun heizte Klum mit einem Instagram-Posting selbst Spekulationen an - und sorgt für Aufregung unter ihren Fans.

Das Model veröffentlichte am Sonntag ein Video auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie und ihr Verlobter, " Tokio Hotel"-Gitarrist Tom Kaulitz, zu sehen sind. Der Musiker sitzt dabei im Bett, während ihm Klum den Bart trimmt und kämmt, ihm etwas zu Trinken ans Bett bringt und ihn küsst.

User übt Kritik: "Sieht aus wie Mutter pflegt Sohn"

Einige Fans kritisieren den Post aus dem Schlafzimmer, in dem zu sehen ist, wie Klum ihren Verlobten umsorgt. "Es fühlt sich so an, als hätte sie sich ein neues Baby gesucht", ätzte ein Follower gegen das Model. "Sieht aus wie Mutter pflegt Sohn", meinte ein anderer.