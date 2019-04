Michalsky über Klum: Ist Tom nur für den Moment der Richtige?

Auf der Geburtstagsfeier von Designer Michael Michalsky lernten Heidi Klum und Tom Kaulitz einander vergangenes Jahr kennen.

"Ich hab' das sofort beim Hallo sagen gemerkt. Es war Liebe auf den ersten Blick", erzählte Toms Bruder, " Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz, über die erste Begegnung des Paares.

Heidi selbst schwärmte gegenüber Ellen DeGeneres über Tom: "Ich musste mich neben ihn setzen, anstatt gegenüber, sonst hätte ich ihn die ganze Zeit angeschaut." Er sei die Liebe ihres Lebens, versicherte die GNTM-Chefin der US-Moderatorin.

Verliebt, verlobt - für immer verheiratet?

Zu Weihnachten dann überraschte der Musiker das Model mit einem Heiratsantrag. Das Jawort soll schon in Kürze stattfinden. Medienberichten zufolge wird vermutlich auf Schloss Bensberg in Klums Heimatort Bergisch Gladbach in Deutschland heiratet. Doch auch von einem Strandhaus in Malibu als Hochzeitslocation war bereits die Rede.