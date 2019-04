Heidi Klum gibt Vorgeschmack auf bevorstehende Hochzeit

Fans finden den österlichen Gruß jedenfalls lustig. "Da schlüpft die Liebe gleich nochmal", schreibt eine Userin. Ein Follower scherzt: "Tolles Hochzeitsfoto!" Andere spekulieren sogar, dass die Hochzeit zu Ostern stattfinden könnte.

Ob nach der Verlobung zu Weihnachten tatsächlich an den kommenden Feiertagen geheiratet, wissen derzeit aber nur das Brautpaar in spe und die geladenen Gäste. Heidi selbst verriet gegenüber der InTouch nur so viel: "Es wird groß" - und dass ihre Kinder die Hochzeit kaum erwarten können.