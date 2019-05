Klum: Ist das der Beweis dafür, dass sie schon verheiratet ist?

Sollten Heidi Klum und Tom Kaulitz etwa alle genarrt und schon längst heimlich geheiratet haben? Ein Detail, das bei all dem Trubel um Theresias Hochzeit, dem Wettstreit der Finalistinnen und den vielen Star-Gästen wie den Jonas Brothers und Channing Tatum beinahe untergegangen wäre, gab beim GNTM-Finale Rätsel auf.

Verliebt, verlobt, schon längst verheiratet?

Bei genauerem Hinsehen stach ins Auge, dass die 45-Jährige neben anderen Ketten einen auffälligen Ring um den Hals trug – wovon selbst ihr provokantes Dekolleté nicht ablenken konnte. Stargast Tyra Banks zeigte sich jedenfalls sehr interessiert an dem an sich unauffällig schlichten Ring, der an einer Kette um Heidis Hals baumelte. Während der Show fasste die Gründerin von "America's Next Topmodel"- den Ring sogar neugierig an. Das deutsche Klatschmagazin OK! fragt sich, ob es sich vielleicht um einen Ehering handeln könnte. "Wie die Zuschauer schien der 'Topmodel'-Erfinderin nur eine Frage durch den Kopf zu gehen: Haben Heidi Klum und Tom Kaultiz etwa eine heimliche Hochzeit gefeiert", schreibt das Blatt.