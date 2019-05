Heidi Klum sorgt für den wohl skurrilsten TV-Moment des Jahres

Schon vor dem GNTM-Finale am Donnerstagabend hatte Heidi Klum angedeutet, dass es vielleicht eine Hochzeit im TV geben wird. Tatsächlich sagte eine der Kandidatinnen vor einem Millionenpublikum "Ja, ich will": Klum machte Theresias Traum, in einem Brautkleid von Kaviar Gauche zu heiraten, wahr - indem sie vor laufenden Kameras eine Live-Hochzeit auf der GNTM-Bühne inszenierte. Ganz zur Überraschung von Thersias Verlobten Thomas.

Und die Hochzeit hätte nicht skurriler sein können.

Zunächst ließ Klum all ihre Mädchen als Brautjungfern in Hochzkleidern über die Bühne laufen. Dann holte sie den angeblich nichtsahnenden Verlobten von der Zuschauertribüne. Er durfte neben Klum und den beiden Stargästen Tyra Banks und Thomas Gottschalk auf dem Sofa platznehmen.

Dann kam Theresias großer Moment. In einem atemberaumenden Kleid mit meterlanger Schleier, der mit Luftballonen zum Schweben gebracht wurde, trat Theresia auf ihren Liebsten zu.

So weit so gut. Klum ließ für das Brautpaar einen Teppich aus künstlichem Gras auf der Bühne ausrollen. Promt war Hochzeitsdekoration zur Stelle sowie ein Rednerpult. Die GNTN-Chefin ließ sich nicht nehmen und übernahm selbst die Rolle des Zeremonienmeisters. Als Trauzeugin fungierte Tatjana. Sonderbar wurde es, als Herbert, Theresias geliebtes Glücksstofftier als lebensechtes Maskottchen auf die Bühne kam, um bei der Trauung als Trauzeuge zu dienen.