GNTM-Vanessa schmeißt hin: Shitstorm nach Ausstieg vor Finale

Doch nur kurz nach der Verkündung der Finalistinnen folgte der Schock für Vanessas Fans: Am Ende der Folge am Donnerstagabend gab die 22-Jährige in einem Einspieler überraschend ihren Rücktritt bekannt.

"Ich muss leider mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen nicht bei der Finalshow antreten werde. Es ist noch zu früh, um über die Gründe zu sprechen, aber keine Sorge, mir geht’s wunderbar. Ich hoffe einfach, dass es von allen Seiten respektiert wird", erklärte Vanessa, die von vielen Fans als Favoritin für den GNTM-Titel galt.