Nein, das ist keine Schaufensterpuppe, sondern Anne Hathaway

Hollywoodstar Anne Hathaway nimmt das Maskentragen ernst. Am 22. Juni wurde die 38-Jährige von Fotografen geknipst, als sie mit einem Plastik-Visier in New York unterwegs war. Den Gesichtsschutz benutzte die Schauspielerin allem Anschein nach auch gleich zur Tarnung: Das Visier war mit bunten Stickern verziert, sodass man sich fast wundert, ob sie denn überhaupt noch etwas sehen konnte.

Fast inkognito: Hathaway mit Plastik-Visier

Doch auch ohne Maske hätte man Hathaway auf den ersten Blick nicht gleich erkannt: Das Gesicht der Schauspielerin wirkt auf den aktuellen Fotos so glattgebügelt, dass man sie doch glatt mit einer Schaufensterpuppe verwechseln könnte.