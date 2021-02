Anne Hathaway: Enthüllung über "Der Teufel trägt Prada"

Nach ihrem großen Durchbruch mit "Plötzlich Prinzessin" im Jahr 2001 wurde Anne Hathaway 2006 die Ehre zuteil, an der Seite von Hollywoodikone Meryl Streep in der US-amerikanischen Filmkömödie "Der Teufel trägt Prada" von Regisseur David Frankel zu spielen. Doch die in Brookyln, New York, geborene Tochter einer Bühnenschauspielerin und eines Richters war nicht die erste Wahl für den auf dem gleichnamigen Roman von Lauren Weisberger basierendem Hollywoodfilm.

Hathaway war für "Teufel trägt Prada" lediglich die neunte Wahl

Bei einem Auftritt in der Show "RuPaul's Drag Race" verriet die 38-jährige Hathaway nun, dass sie auf der Liste der potentiellen Kandidatinnen für die Rolle der Assistentin von Miranda Priestly (Meryl Streep), der eisigen Chefredakteurin der führenden Modezeitschrift Runway, eigentlich lediglich an neunter Stelle gestanden ist.

"Aber ich habe die Rolle schlussendlich bekommen. Geduld haben, niemals aufgeben", erzählte Hathaway.