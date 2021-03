Teuerste Scheidung Hollywoods: Wie viel sich Brangelina Anwälte kosten lassen

Seit Angelina Jolie im Jahr 2016 die Scheidung von Brad Pitt eingereicht hat, kommunizieren die beiden hauptsächlich über ihre Anwälte. Seit der Trennung streitet sich das Paar vor Gericht um das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder. Eine formelle Sorgerechtsvereinbarung und ein endgültiges Scheidungsurteil müssen ebenfalls noch festgelegt werden, berichtete erst kürzlich The Blast. Ein Ende der Streitigkeiten scheint also so bald nicht in Sicht. Dafür sieht es mittlerweile ganz danach aus, als könnte Brangelinas Scheidungskrieg - zumindest in Bezug auf die Anwaltskosten - einer der teuersten Hollywoods werden.

Brangelina-Scheidung könnte teuerste Hollywoods werden

Rechtsexperten in Los Angeles gehen davon aus, dass Angelina Jolie und Brad Pitt jeweils schon eine Million Dollar ausgegeben haben. Damit sind die Ausgaben aber noch lange nicht abgeschlossen. Der Sorgerechtsstreit könnte Schätzungen zufolge noch weitere sechs Jahre dauern.

"Das Verfahren läuft schon seit über vier Jahren und ist damit definitiv eines der längsten Promi-Verfahren, das wir je erlebt haben. Ich glaube, dies könnte die teuerste Scheidung in der Geschichte Hollywoods werden", spekuliert US-Scheidungsanwältin Kelly Chang Rickert.