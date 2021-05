Unfairer Prozess? Angelina Jolie kritisiert Scheidungsrichter

Der Sorgerechtsstreit zwischen dem seit 2016 getrennten Hollywoodtraumpaar Angelina Jolie und Brad Pitt nimmt einfach kein Ende. Wie Page Six unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, soll der zuständige Richter bereits vor längerer Zeit entschieden haben, dass die gemeinsamen Kinder vor Gericht aussagen dürfen - eine Enstcheidung, gegen die Jolie nun vehement vorgeht.

Angelina Jolie kritisiert Scheidungsrichter

Richter John Ouderkirk, der während ihrer Scheidung über Sorgerechtsregelungen für Jolies und Brad Pitts Kinder entschied, wurde von Jolie kritisiert, weil er sich geweigert haben soll, ihren Kindern die Aussage zu verweigern.

Bereits vor einigen Monaten wurde bekannt, dass die Schauspielerin versucht hatte, Ouderkirk aus dem Sorgerechtsverfahren auszuschließen, da er sich geweigert haben soll, Beweise zu hören, die ihrer Meinung nach für die Sicherheit und das Wohlergehen der Kinder relevant seien, bevor er eine vorläufige Entscheidung erließ. In den Dokumenten werde jedoch nicht näher darauf eingegangen, was diese Beweise sein könnten, so Page Six.

Faires Verfahren verweigert?

"Richter Ouderkirk hat Frau Jolie ein faires Verfahren verweigert und ihre für die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen der Kinder relevanten Beweise, die für ihre Klage von entscheidender Bedeutung sind, zu Unrecht ausgeschlossen", heißt es in der Einreichung beim kalifornischen Berufungsgericht.