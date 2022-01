Andrew Garfield: Wird er wieder als Spider-Man zu sehen sein?

Achtung Spoiler: Dank der Begeisterung über seine überraschende Rückkehr an der Seite von Tom Holland und Toby Maguire im aktuellen "Spider-Man"-Teil, wollen einige Fans Garfield wieder öfter im rot-blauen Anzug sehen. Während Maguire und Holland bisher jeweils drei Teile als Titelheld der beliebten Filme drehten, war für Garfield nach zwei Teilen Schluss.

In seinem letzten Streifen als Superheld starb Peter Parkers Freundin Gwen Stacy (gespielt von Oscar-Preisträgerin Emma Stone), weshalb sich Garfield für seine Rückkehr in "Spider-Man: No Way Home" entschied: "Es gab so viele unbeantwortete Fragen für meinen Peter, als wir aufhörten. Ich musste zurückkommen und etwas Heilung für ihn bekommen."