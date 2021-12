"James Bond": Diese 5 Stars kämpfen angeblich um die begehrte Rolle

Henry Cavill

Fans warten bereits gespannt auf die zweite Staffel der Erfolgsserie "The Witcher" mit Henry Cavill. Der Schauspieler begeisterte auch als "Superman" viele Zuseher. Er schlüpfte bereits 2015 in die Rolle eines Geheim-Agenten für den Film "Codename U.N.C.L.E.". Der 38-Jährige war auch an der Seite von Tom Cruise in "Mission: Impossible 6" zu sehen und habe für viele das Zeug zum nächsten James Bond.