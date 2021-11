Dieser Wiener ist ein Double von "James Bond" Daniel Craig

Er hat wirklich die Lizenz zum Doubeln – der Wiener Max Fraisl (48) sieht Hollywood-Star und James-Bond-Darsteller Daniel Craig (53) zum Verwechseln ähnlich und hat daraus auch einen Beruf gemacht.

Wobei: anfangs hat er selber die Ähnlichkeit gar nicht so gesehen, Familie und Freunde hätten ihn immer wieder darauf aufmerksam gemacht. 2018 hat das Doppelgänger-Geschäft aber dann so richtig Fahrt aufgenommen, wie er in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ erzählt.

Das ganze Interview: