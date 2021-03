Medienberichte: Emma Stone soll Mama geworden sein

Ihr Privatleben hält Schauspielerin Emma Stone weitgehend geheim. Nun soll die "La La Land"-Darstellerin zum ersten Mal Mutter geworden sein.

Ein Baby für Emma Stone?

Wie das für gewöhnlich gut informierte Promi-Portal TMZ unter Berufung auf eine Quelle aus Stones Umfeld behauptet, soll das Kind der Schauspielerin bereits am 13. März das Licht der Welt erblickt haben. Ob es ein Bub oder ein Mädchen ist, habe man nicht in Erfahrung bringen können, so TMZ. Eine offizielle Bestätigung gab es bisher nicht, doch auch weitere US-Klatschmagazine berichten bereits fleißig von der vermeintlichen Baby-Geburt.

Emma Stone ist bekannt dafür, Details über ihr Privatleben weitgehen unter Verschluss zu halten. So verzichtet 32-Jährige konsequent auf einen Facebook-, Twitter- und Instagram-Account. Nachdem sie mit einem verdächtigen Bäuchlein fotografiert wurde, berichteten US-Medien von einer Schwangerschaft der Schauspielerin. Stone selbst hat sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert.